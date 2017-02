Naomi van As beste hockeyster ter wereld

Naomi van As is door de internationale hockeyfederatie FIH uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld. Ze volgt Lidewij Welten op die vorig jaar de titel kreeg. Het is de tweede keer dat de 33-jarige Van As de prijs wint. In 2009 werd ze ook al tot wereldspeelster verkozen. Ze moest de prijs toen delen met de Argentijnse Luciana Aymar.