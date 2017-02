Live: El Gran Derbi, Chelsea en 6 Nations

El Gran Derbi is hét spektakelstuk van de dag. De wedstrijd tussen Real Betis en Sevilla is de heetste en grootste derby van Spanje. Maar er is natuurlijk meer. Six Nations maakt zich op voor derde speelronde en Sporting-scherpschutter Bas Dost komt met zijn ploeg uit Lissabon in actie tegen Estoril.