Atlético vs Barça en finale League Cup

We hebben een heerlijke zondag in het vooruitzicht. Atlético Madrid tegen Barcelona, de finale om de League Cup tussen Manchester United en Southampton, Villarreal - Real Madrid en de grootste NASCAR-klassieker van het seizoen: Daytona 500.

Het verschil is nog maar een punt. Koploper Real Madrid verloor midweeks het inhaalduel met Valencia, waardoor de titelstrijd weer helemaal open ligt. Villarreal wil Los Merengues nog een klap geven. Als dat lukt, kan Barcelona over Real heen springen. Dan moeten de Catalanen wél Atlético Madrid opzij zetten. Bovendien heeft Real Madrid nog wel een wedstrijd tegoed.

wanneer wedstrijd kanaal 16.15 Atlético Madrid - Barcelona Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 18.30 Athletic Bilbao - Granada Ziggo Sport Extra 1, Go 20.45 Villarreal - Real Madrid Ziggo Sport Voetbal, Go

EERSTE PRIJS

José Mourinho kan zijn eerste prijs met Manchester United pakken. The Mancunians staan in de finale van de League Cup tegenover Southampton. Ondertussen gaat de Premier League ook gewoon verder. Tottenham Hotspur krijgt bijvoorbeeld Stoke City op bezoek.

wanneer wedstrijd kanaal 14.30 Tottenham Hotspur - Stoke City Ziggo Sport Voetbal, Go 14.30 Standard Luik - KC Mechelen Ziggo Sport Extra 2, Go 17.30 Manchester United - Southampton Ziggo Sport Voetbal, Go 1 8.00 Anderlecht - Genk Go Ziggo Sport Extra 2,

DAYTONA 500

NASCAR begint weer. En de openingsrace is traditioneel de Daytona 500. Het is ook meteen de meest prestigieuze wedstrijd. Vorig jaar pakte Denny Hamlin de zege met het kleinste verschil ooit. Martin Truex Jr. passeerde 0.010 seconden later de finishlijn. Gegarandeerd spektakel dus!