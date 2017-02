Morrison tekent voor 2 jaar als bondscoach

De Amerikaan Jamie Morrison is voor twee jaar vastgelegd als bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2018. Volleybalbond Nevobo heeft de mogelijkheid opgenomen de verbintenis te verlengen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De 36-jarige Morrison werd donderdag in Nieuwegein gepresenteerd als opvolger van Giovanni Guidetti. De Italiaan verraste in december met het inleveren van zijn contract, hoewel hij zich eerder tot en met 2020 had verbonden aan Oranje. Met de vrouwenploeg werd hij bij de Spelen van Rio al vierde. Guidetti wilde meer bij zijn vrouw en pasgeboren dochter zijn in Turkije en kon bovendien bij dat land als bondscoach aan de slag.

Bond en speelsters voelden zich overvallen door dit besluit. Enigszins verrassend is daarom de keuze voor Morrison, die bij het Turkse club Vakifbank de assistent is van diezelfde Guidetti.

Het eerstkomende grote toernooi is het EK in Georgië en Azerbeidzjan, dat eind september begint.