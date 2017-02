Speciaal voor onze F1-fans: @ZiggoSportF1

Ben jij een échte liefhebber van Formule 1? Dan hebben wij iets moois voor je! Vanaf vandaag bieden wij het laatste Formule 1-nieuws, achtergronden, exclusieve beelden, kijkjes achter de schermen en reportages van de F1-kenners aan op onze compleet nieuwe social media-platformen!

Volg Ziggo Sport F1 nu op Facebook, Instagram & Twitter!

ONZE KENNERS OP LOCATIE

Verslaggever Jack Plooij en commentator Olav Mol zijn komend seizoen voor ons bij iedere grand prix om uitgebreid (live-)verslag te doen. De reportages en interviews die zij ter plekke maken, delen wij uiteraard zo snel mogelijk met jou via onze site en sociale media.

UNIEK KIJKJE IN FORMULE 1-WERELD

Wij bieden je dit seizoen de kans om een Formule 1-weekend te beleven door de ogen van Jack Plooij! Als verslaggever ter plekke geeft hij je een uniek kijkje in de wereld van de Formule 1. Alle foto's en video's die Jack daar achter de schermen maakt, vind je terug op Instagram (Stories). Daarnaast zal hij proberen om via Facebook Live zoveel mogelijk te laten zien van alles wat er rondom het circuit gebeurt.

EXCLUSIEVE RACEBEELDEN

Een geniale inhaalactie of gigantische crash nogmaals bekijken? Dat kan! Wij hebben namelijk ook dit seizoen weer de exclusieve uitzendrechten voor de F1. De vetste racevideo's plaatsen wij razendsnel op Facebook, Twitter en op deze site. Uiteraard kun je op deze platformen ook terecht voor de leukste fragmenten uit de F1-programma's die op Ziggo Sport te zien zijn.

NIEUWS & ACHTERGRONDEN

Natuurlijk houden wij je via onze online kanalen ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Formule 1. Naast video's, nieuws, achtergrondartikelen en liveblogs, vermaken wij je o.a. met leuke quizzen, F1 Fans video-updates van Rob van Gameren en de columns van Robert Doornbos.

Cheers, op een mooi Formule 1-seizoen!