Rooney weigert miljoen euro per week

Wayne Rooney blijft bij Manchester United. De Engelse spits kon in China een megasalaris gaan verdienen van naar verluidt ruim 1 miljoen euro per week, maar geeft de voorkeur aan een langer verblijf op Old Trafford. 'Het is een opwindende tijd bij de club en daar wil ik deel van blijven uitmaken', meldde het clubicoon van The Mancunians.