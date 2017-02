Anderlecht schakelt Zenit uit

Anderlecht heeft donderdag ten koste van Zenit Sint-Petersburg de laatste zestien bereikt in de Europa League. De Belgen werden gered door een doelpunt van de Zweed Isaac Thelin. Die viel in de slotminuut waardoor het 3-1 werd voor de Russen, die het eerste duel in Brussel met 2-0 hadden verloren. Aangever van de beslissende treffer was Nederlander Bram Nuytinck.