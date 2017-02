Leicester City ontslaat succestrainer Ranieri

Negen maanden nadat hij met Leicester City voor een enorme stunt had gezorgd door de Engelse titel te pakken, is Claudio Ranieri ontslagen. De 65-jarige Italiaanse trainer moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten dit seizoen in de Premier League. Daarin vecht Leicester City als kampioen van Engeland tegen degradatie.