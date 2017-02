Waterman met Apoel naar laatste zestien

Doelman Boy Waterman heeft met Apoel Nicosia donderdag de laatste zestien bereikt in de Europa League. De Cypriotische ploeg versloeg de Basken van Athletic Bilbao met 2-0. Het eerst duel in Spanje was vorige week in 3-2 voor Bilbao geëindigd.