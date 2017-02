AZ ontvangt flink pak slaag van Lyon

Voor AZ is het Europese seizoen geëindigd in een grote deceptie. Voor de ploeg van trainer John van den Brom liep de return tegen Olympique Lyon uit op een afstraffing. Het werd liefst 7-1. De Franse ploeg had vorige week in Alkmaar de eerste confrontatie in de knock-outfase van de Europa League al met 4-1 gewonnen.