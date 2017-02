AA Gent stunt op Wembley

AA Gent heeft donderdag met steun van zo'n 8000 fans in Londen gestunt tegen Tottenham Hotspur. De Engelse topclub, uitgeweken naar Wembley, bleek niet in staat de 1-0-nederlaag van vorige week in de knock-outfase van de Europa League weg te poetsen. Dat kwam mede door een domme actie van Dele Alli. De middenvelder kreeg direct rood na een smerige overtreding in de 39e minuut. Met tien man kwamen de Spurs niet verder dan 2-2.