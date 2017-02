Ajax loot mee in Europa League

Ajax hoort vrijdagmiddag welke club de volgende tegenstander wordt in de Europa League. De ploeg van trainer Peter Bosz bereikte donderdag de achtste finales door Legia Warschau met 1-0 te verslaan, voldoende om door te bekeren na het doelpuntloze gelijkspel vorige week in Polen (0-0). Ajax kan bij de loting worden gekoppeld aan onder meer Manchester United, AS Roma en Olympique Lyon, de Franse club die AZ over twee duels met liefst 11-2 versloeg.