Lyon loopt over van zelfvertrouwen

Olympique Lyon bulkt van het zelfvertrouwen na de afstraffing van AZ in de Europa League. Mede dankzij een hattrick van Nabil Fekir won de Franse ploeg donderdag de return in de eerste ronde van de knock-outfase met 7-1. Trainer Bruno Genesio wil in de volgende ronde het liefst tegen Manchester United en droomt al stiekem van de finale. 'Het was een doelpuntenfestijn, ook al was de tegenstand niet bijster sterk', zei de coach in L'Équipe. 'Maar dit sterkt natuurlijk wel het zelfvertrouwen in de ploeg.'