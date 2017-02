Mancini of toch Frank, Koeman hoort nee

De bookmakers in Engeland verwachten dat Roberto Mancini zijn landgenoot Claudio Ranieri zal opvolgen bij Leicester City. Ranieri leidde The Foxes vorig seizoen naar de titel in de Premier League, maar werd donderdag vrij onverwacht op straat gezet. Mancini's laatste club was Internazionale. De Italiaan heeft een grote reputatie in Engeland, omdat hij in 2012 Manchester City kampioen maakte.

Andere trainers die het goed doen bij de bij bookmakers zijn Guus Hiddink en Frank de Boer, hoewel Nigel Pearson, oud-trainer van Leicester, nog iets hogere ogen gooit. De Boer volgde vorig jaar Mancini op bij Inter, maar de oud-trainer van Ajax werd na drie maanden al ontslagen.

Ronald Koeman heeft geprobeerd Wayne Rooney terug naar Everton te halen. Volgens The Daily Mirror deden The Toffees in januari een bod op de all-time topscorer van Manchester United. De 31-jarige aanvaller komt uit de jeugd van Everton. In 2004 maakte Rooney de overstap naar The Red Devils. Voor die club maakte de 113-voudig international dit seizoen z'n 250ste doelpunt:

Mino Raiola heeft goud in handen met Gianluigi Donnarumma. De zaakwaarnemer onderhandelt met AC Milan over een nieuw contract voor het z'n client, die ondanks dat ie pas 17 jaar is toch al 55 duels voor De Rossoneri keepte. Medio 2018 loopt het contract van het toptalent af en dus is Raiola in onderhandeling. Sky Italia weet dat Milan 2,5 miljoen per jaar wil geven, maar Mino wil minstens 5 miljoen.



Pepe kan toch een nieuw contract verdienen. Raphaël Varane is geblesseerd en dus heeft Real Madrid een vervanger nodig. Als Pepe een beetje z'n best doet, mag de Portugees volgens Marca alsnog verlengen. Anders kan de 33-jarige verdediger onder meer kiezen voor een lucratief avontuur in China.