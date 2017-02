Real moet het zonder Varane doen

Real Madrid zal over een kleine twee weken vermoedelijk zonder Raphael Varane naar Italië reizen voor de return in de achtste finale van de Champions League tegen Napoli. De verdediger raakte in de competitiewedstrijd tegen Valencia geblesseerd. Uit onderzoek bleek vrijdag dat Varane een spierblessure in zijn bovenbeen heeft opgelopen en naar verwachting drie weken aan de kant staat.