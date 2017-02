Griezmann nog beter met Frans maatje

Antoine Griezmann maakt het zichzelf steeds lastiger, maar voorlopig lukt het ieder seizoen weer. De superster van Atlético Madrid debuteerde in 2010/11 voor Real Sociedad in de Primera División en verbeterde zich sindsdien elk jaar. Met z'n Franse maatje Kévin Gameiro in de voorhoede is Griezzie ook nu weer hard op weg naar meer, meer, meer. De teller staat op 17 doelpunten en 10 assists.

DODELIJK DUO

Vooral het aantal assists valt op. Ter vergelijking: vorig seizoen stond Griezmann op dit moment op 4 assists en eindigde hij op 7. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met zijn nieuwe aanvalspartner. Samen met zijn landgenoot Gameiro vormt hij een dodelijk duo.

GAMEIRO BRILJANT

Dat bleek afgelopen week maar weer na de 4-2 uitoverwinning op Bayer Leverkusen in de achtste finale van de Champions League. Gameiro speelde de wedstrijd van z'n leven, maar werd tot zijn grote onvrede toch gewisseld. Griezmann sloot zich daarbij aan. 'Gameiro was briljant. Ik speel heel graag met hem samen. Hij heeft al 7 assists op mij geven en ik 3 of 4 op hem. We hebben een goede klik op het veld.'

62 PROCENT

Griezmann moet nog wél even zijn best doen om zijn meeste aantal goals in een seizoen te overtreffen. In zijn recordseizoen van vorig jaar had hij namelijk al 19 keer gescoord, terwijl hij nu 'pas' op 17 staat. Met zijn doelpunten en assists samen is hij wel betrokken bij 62 procent van de Atleti-goals tot nu toe. De 25-jarige Fransman had bij 27 van de in totaal 43 Colchoneros-treffers een aandeel.

Griezmann door de jaren heen:

Seizoen Clubs Doelpunten 2010/11 Real Sociedad 7 2011/12 Real Sociedad 8 2012/13 Real Sociedad 11 2013/14 Real Sociedad 20 2014/15 Atlético Madrid 25 2015/16 Atlético Madrid 32 2016/17 Atlético Madrid 17

TORRES EN RONALDINHO

Zaterdag mag Griezmann samen met Gameiro proberen dat aantal verder op te vijzelen tegen Barcelona. In het verleden waren er al flink wat mooie treffers tijdens deze hete strijd tussen de huidige nummer 2 en 4 te bewonderen. Fernando Torres en Ronaldinho zijn slechts twee voorbeelden daarvan.

Torres doet het misschien dit weekend wel weer:



Maar die van Ronaldinho lijkt haast niet te overtreffen: