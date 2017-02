Cocu neemt Locadia mee naar Feyenoord

Jürgen Locadia is door trainer Phillip Cocu opgenomen in de selectie van PSV voor de belangrijke uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord van zondag. De aanvaller maakte maandag na maandenlange afwezigheid zijn rentree bij Jong PSV. Locadia, die een uur meedeed tegen NAC Breda, kreeg na dat duel geen terugslag en is fit voor de ontmoeting met Feyenoord.