Schöne kijkt uit naar Kopenhagen

Lasse Schöne ziet de komende ontmoetingen van Ajax met FC Kopenhagen in de Europa League wel zitten. De Deense middenvelder van de Amsterdammers kreeg na de loting, die hij met de selectie van de Amsterdammers tijdens de lunch bekeek, direct veel berichten van vrienden. Ook wisten Deense journalisten hem direct te vinden voor een reactie.

'Het gaat gewoon een hele leuke ontmoeting worden', aldus Schöne, die donderdag met Ajax de achtste finales van het Europese toernooi bereikte dankzij een zege van 1-0 op Legia Warschau. Schöne kent de nodige spelers van de Deense kampioen, die dit seizoen nog ongeslagen is. 'Ik heb even geappt met verdediger Peter Ankersen.'

Ajax speelt donderdag 9 maart eerst om 19.00 uur in Denemarken. Donderdag 16 maart, om 21.05 uur, is de return in Amsterdam.