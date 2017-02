Shakespeare: geen opstand bij Leicester City

Van een opstand in de kleedkamer van Leicester City is geen sprake volgens Craig Shakespeare, de interim-manager van de Engelse kampioen na het ontslag van Claudio Ranieri. Engelse media meldden dat toonaangevende spelers uit de selectie het vertrouwen in Ranieri hadden verloren en bij de Thaise eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha hadden aangedrongen op ontslag. 'Ik heb daar niets van gehoord of gemerkt', zei Shakespeare vrijdag in een bomvolle perszaal. 'Natuurlijk was er frustratie vanwege de resultaten, maar Ranieri genoot nog steeds het vertrouwen in de kleedkamer.'