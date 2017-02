'Schone' Russen laten EK atletiek schieten

Twee Russische atleten die donderdag toestemming kregen om onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale evenementen, laten in elk geval de EK indoor in Belgrado (2-4 maart) schieten. Anzjelika Sidorova, titelhoudster bij het polsstokhoogspringen, en sprintster Kristina Sivkova zullen niet in actie komen. Sidorova heeft haar indoorseizoen al beëindigd en Sivkova is door een verkoudheid niet fit.