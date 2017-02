Jong Ajax pakt ook een periodetitel

In navolging van Jong PSV hebben ook de beloften van Ajax een periodetitel veroverd in de Jupiler League. Een gelijkspel vrijdag op sportcomplex De Toekomst tegen FC Eindhoven (1-1) volstond voor Jong Ajax om de Bronzen Stier binnen te halen. VVV-Venlo pakte weliswaar de meeste punten in de derde periode, maar de koploper van de Jupiler League had al een periodetitel op zak.