Eerste lichtpuntje voor Groenendijk met ADO

Trainer Alfons Groenendijk heeft als nieuwe trainer van ADO Den Haag zijn eerste puntje binnen. Na opeenvolgende nederlagen tegen Go Ahead Eagles en Feyenoord zag de opvolger van de ontslagen Zeljko Petrovic zijn ploeg vrijdagavond op eigen veld tegen FC Twente gelijkspelen: 1-1. Veel schoot de Haagse formatie met de magere remise niet op. ADO bleef laatste, met een punt minder dan de 'veilige' nummer vijftien Sparta. FC Twente handhaafde zich op de zesde plek.

Groenendijk liet zijn basisteam ongewijzigd. Dat betekende onder meer dat doelman Robert Zwinkels de voorkeur kreeg boven Ernestas Setkus, die tegen Feyenoord was geschorst. Zwinkels had in de 26e minuut het gelijk van de nieuwe ADO-trainer kunnen bewijzen. Na een afstandsschot van Enes Ünal kreeg hij zijn hand echter onvoldoende achter de bal. Daardoor kwam FC Twente op 1-1.

Voor de Turkse aanvaller was het zijn elfde competitiedoelpunt. Hij had echter sinds half december niet meer gescoord voor de Tukkers. Vorige week baarde Ünal nog opzien met een fopduik in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-0). Arbiter Serdar Gözübüyük trapte erin, kende FC Twente een (benutte) strafschop toe en gaf na afloop zijn fout toe.

Met de evenwichtige ruststand van 1-1 deed ADO zichzelf tekort. De thuisclub viel in de eerste helft vol overgave aan, maar was in het Twentse strafschopgebied niet slim en slagvaardig genoeg. Alleen de attente Ruben Schaken kwam in de twaalfde minuut tot scoren. Hij sloeg van dichtbij toe, nadat doelman Nick Marsman een schot van Guyon Fernandez onvoldoende had weggewerkt (1-0).

Na de pauze ging er van ADO aanzienlijk minder dreiging uit. FC Twente was echter ook nauwelijks gevaarlijk. Het teleurstellende duel verdiende geen winnaar, al lonkte de onstuimige thuisclub in de slotfase nog wel naar drie punten.