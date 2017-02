Nieuwe kampioenen bij WK sprint

De wereldkampioenschappen sprint in Calgary beginnen zaterdag zonder de twee titelhouders. Bij de mannen ontbreekt de Rus Pavel Koelizjnikov, bij de vrouwen is de Amerikaanse Brittany Bowe afwezig. Voor beiden is dit schaatsseizoen mislukt. Koelizjnikov worstelt met fysieke en mentale problemen, Bowe kon niet tijdig herstellen van een hersenschudding die ze in de voorbereiding opliep.