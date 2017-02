DeRozan blinkt uit voor Raptors

Dankzij een topscore van DeMar DeRozan won Toronto Raptors vrijdag (plaatselijke tijd) van Boston Celtics in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA: 107-97. DeRozan blonk uit met 43 punten, een persoonlijke topscore.

Zijn bijdrage hielp de Raptors een achterstand van zeventien punten om te buigen in een zekere winst. De Canadese ploeg staat vierde in de Eastern Conference en ligt op koers voor de play-offs.

Russell Westbrook deed weer eens van zich spreken voor Oklahoma City Thunder. Hij leidde met zijn 28e triple double van het seizoen Thunder langs Los Angeles Lakers: 110-93. Westbrook noteerde 17 punten, 18 rebounds en 17 assists. Het was de veertigste nederlaag in dit seizoen voor de Lakers, die onderin bungelen in de Western Conference.