Van der Mark negende in ouverture Superbike

Wegracer Michael van der Mark is zaterdag op het Australische Phillip Island als negende gefinisht in de eerste race van het nieuwe seizoen in het WK Superbike. De Rotterdamse motorcoureur gaf op zijn Yamaha twaalf seconden toe op de Britse winnaar én regerend kampioen Jonathan Rea (Kawasaki). Diens landgenoten Chaz Davies (Ducati) en Tom Sykes (Kawasaki) flankeerden op het podium.