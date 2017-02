Verstappen rekent op snelle bolide

Max Verstappen heeft een fraai scenario voor ogen voor de eerste Formule 1-race van het seizoen, op 26 maart in Australië. 'Hopelijk heb ik een goede start en rijd ik de rest van de race aan de leiding. Saai, maar perfect', laat de autocoureur van Red Bull weten in een vooruitblik.

Verstappen vertrouwt erop dat zijn Oostenrijkse renstal een bolide heeft gebouwd die hem in staat stelt te strijden voor de overwinning. 'Red Bull heeft in voorgaande jaren laten zien dat ze daar goed in zijn. Ook al weet ik nu nog niet hoe de auto presteert, want het is een totaal andere dan die van vorig seizoen. Hij ziet er in ieder geval agressief uit. Hopelijk is deze nog beter.'