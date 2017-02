Wevers tweede in wereldbeker Melbourne

Olympisch turnkampioene Sanne Wevers heeft zaterdag het zilver gepakt op het toestel balk in de wereldbeker van Melbourne. De Nederlandse Sportvrouw van het jaar kreeg voor haar oefening met vele pirouetten een score van 14,500. Alleen de Chinese Tingting Liu was volgens de jury iets beter; zij won het goud met een score van 14,766.

Wevers turnde haar eerste wedstrijd op de evenwichtsbalk sinds haar gouden optreden vorig jaar augustus op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Op donderdag zette ze de derde score neer in de kwalificaties. Haar optreden in de finale op zaterdag was overtuigend.