Sevilla klopt Betis na kansloze start

Het zag er zó mooi uit voor Real Betis. De zware underdog overvleugelde de veel succesvollere stadgenoot compleet en het trouwe thuispubliek glom van trots. De 1-0 voorsprong bleek na de pauze een te kleine marge om het wakker geworden Sevilla bij te houden. De mannen van Jorge Sampaoli wonnen alsnog met 2-1.

OMGEKEERDE WERELD

In een derby telt het niet meer dat je vijftiende staat op de ranglijst en de nummer drie treft. Betis trapte gelijk het gaspedaal vol in en greep het makke Sevilla bij de strot. De groenwitte stoomwals denderde 45 minuten lang over de buurman heen. Het duurde even voordat Betis de overmacht in cijfers uitdrukte.

De onvermoeibare Deen Riza Durmisi bekroonde zijn sterke spel door na een liefkozing van de bal te scoren uit een directe vrije trap. Dat de Sevilla-muur angstig week, hielp de vleugelspeler. Met tien doelpogingen voor de thuisploeg en geen enkele voor de rode vijand, was de voorsprong meer dan terecht.

RODE REVANCHE

Na rust kantelde het duel volledig. Betis schikte zich in een afwachtende rol en Sevilla realiseerde zich dat er bloed, zweet en tranen nodig waren om geen puntverlies te lijden in Benito Villamarín. Het spelbeeld kleurde rood en de goals volgden. Eerst sloeg Gabriel Mercado toe uit de rebound voor de 1-1, niet toevallig opnieuw na een vrije trap.

OOK WINNENDE GOAL UIT DOOD SPELMOMENT

Het zo dapper begonnen Betis sneuvelde alsnog. Los Béticos hielden niets over aan de kraker. Vicente Iborra deelde de knock-out uit. Alweer na een vrije trap prikte de invaller het beslissende doelpunt binnen. Sevilla blijft daardoor bovenin meedraaien in La Liga, terwijl Betis haast traditioneel strijdt tegen degradatie.