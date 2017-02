Alavés in slotfase langs Valencia

Valencia is er niet in geslaagd om voor de derde keer op rij te winnen. Op bezoek bij Alavés ging de ploeg met 2-1 onderuit. Aleksandar Katai was de matchwinnaar. Door de overwinning stijgt de ploeg uit het Baskenland naar de tiende plek. Valencia blijft steken op de veertiende positie.