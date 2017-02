Rugbyer Visser scoort voor winnende Schotten

Rugbyer Tim Visser heeft zaterdag een try gescoord voor Schotland in het zeslandentoernooi. In het eigen Murrayfield was Schotland mede door de score van de Nederlander Wales met 29-13 de baas. Visser mag voor Schotland uitkomen omdat hij al jaren in dat land rugby speelt. Hij komt sinds 2012 uit voor de Schotse nationale ploeg.