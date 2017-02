Napoli verliest van Atalanta

Napoli heeft zaterdag in eigen huis met 0-2 van Atalanta verloren. Verdediger Mattia Caldara maakte beide treffers in het duel tussen de twee ploegen uit de subtop.

In de 28e minuut scoorde Caldara uit een hoekschop. Nadat de ploeg uit Bergamo in de tweede helft met tien man kwam te staan, door twee gele kaarten voor middenvelder Franck Kessié, scoorde Caldaro opnieuw. De defensie van Atalanta, met Hans Hateboer de hele wedstrijd op de bank, slaagde erin het doorgaans trefzekere Napoli en dus ook de Belgische topschutter Dries Mertens van scoren te houden. Hierdoor klom Atalanta naar de vierde plek in de Serie A en verkleinde het gat met nummer drie Napoli tot drie punten.

Koploper Juventus speelt later op zaterdag tegen degradatiekandidaat Empoli. Nummer twee AS Roma is zondag te gast bij Internazionale.