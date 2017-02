Heerenveen beëindigt slechte reeks tegen Roda

Sc Heerenveen heeft zaterdag eindelijk weer eens gewonnen. In een matig duel werd Roda JC met 3-0 verslagen. Centrale verdediger Doke Schmidt maakte het openingsdoelpunt. In de slotfase bepaalden invaller Henk Veerman en Reza Ghoochannejhad (met een strafschop) de eindstand. Middenvelder Mohamed El Makrini moest met rood van het veld, waardoor Roda JC ruim 35 minuten met een man minder speelde.

Heerenveen moest het doen zonder Pelle van Amersfoort en Jerry St. Juste. Beiden zaten geschorst op de tribune. Het jeugdige Noorse van Real Madrid gehuurde talent Martin Odegaard kreeg daarom weer eens een basisplaats van trainer Jurgen Streppel.

De eerste helft bracht weinig opwinding in het Abe Lenstra stadion. Heerenveen speelde na drie nederlagen op rij zonder veel zelfvertrouwen. Smaakmaker Sam Larsson zocht opnieuw naar de vorm die hij begin van het seizoen wel had. De defensie van Roda JC had dan ook weinig problemen om de voorspelbare aanvalsacties van de Friezen al in de kiem te smoren.

Kansen waren schaars in die eerste 45 minuten. Daarvoor speelden beide ploegen wat te voorzichtig. Morten Thorsby aan Friese kant en clubtopscorer Mitchel Paulissen aan die van de Limburgers waren nog het dichtst bij het openingsdoelpunt. In beide gevallen stond het vizier niet voor de volle 100 procent op scherp.

Na bijna 10 minuten in de tweede helft was er eindelijk sprake van opwinding, met El Makrini in een negatieve hoofdrol. De middenvelder van Roda JC beging een ontoelaatbare overtreding op Odegaard. Scheidsrechter Siemen Mulder trok terecht de rode kaart. Ruim 5 minuten later buitte Heerenveen de numerieke meerderheid al uit. Centrale verdediger Schmidt kopte de 1-0 achter doelman Benjamin van Leer.

Alhoewel Roda JC ondanks een man minder nog van alles probeerde, bleef Heerenveen vrij gemakkelijk overeind. In de slotfase voerde Heerenveen de productie op met doelpunten van Veerman en Ghoochannejhad.