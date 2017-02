Koploper Juventus maakt geen fout

Juventus heeft zaterdag geen fouten gemaakt in de jacht op de 33e landstitel. Het thuisduel met laagvlieger Empoli in de Italiaanse competitie werd met 2-0 gewonnen.

Bij de koploper kreeg de 39-jarige clublegende Gianluigi Buffon rust, in zijn plaats verdedigde de Braziliaan Neto het doel. Juventus opende vlak na rust de score. Een kopbal van Mario Mandzukic caramboleerde via keeper Lukasz Skorupski, de onderkant van de lat en opnieuw Skorupski achter de lijn. De Braziliaan Alex Sandro verdubbelde de score. Hij draaide in het strafschopgebied weg bij zijn directe tegenstander en schoot diagonaal binnen.

De overwinning geeft Juventus een voorsprong van tien punten op runner-up AS Roma, dat nog een duel tegoed heeft. De ploeg van Kevin Strootman speelt zondagavond uit bij Internazionale.