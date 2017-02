Thiem bereikt in Rio wel finale

Dominic Thiem heeft zaterdag als eerste de finale gehaald van het tennistoernooi in Rio de Janeiro. De als tweede geplaatste Oostenrijker ondervond in de halve eindstrijd weinig tegenstand van de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas, die als nummer vijf was ingeschaald. Het werd 6-1 6-4.