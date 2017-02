Ter Mors kan weer lachen

Na haar eerste 500 meter zaterdag bij het WK sprint in Calgary (vijfde in 37,55) sprak Jorien ter Mors nog haar grote twijfel uit over haar vorm. 'Ik wil wel meer, maar mijn lichaam wil het gewoon niet. Er zit niet meer in', verzuchtte de Twentse schaatsster, die eerder dit seizoen twee keer door ziekte werd getroffen.