Nuis droomt van wereldrecord

Kjeld Nuis wilde het zaterdag na zijn Nederlandse recordtijd op de 1000 meter (1.06,61) niet met zoveel woorden zeggen. Maar dat de excellerende schaatser van Team LottoNL-Jumbo zondag op de tweede dag van het WK sprint in Calgary het bijna acht jaar oude wereldrecord van de Amerikaan Shani Davis (1.06,42) wil gaan aanvallen, lijkt wel duidelijk. 'Ja, het scheelt ook nog maar tweetiende hè?', sprak hij bij de NOS met een veelbetekenende glimlach. 'Ik weet dat het erin zit, maar het wereldrecord is hier geen doel op zich. Dat blijft de wereldtitel.'

Nuis staat na de eerste dag op de vierde plaats, op 0,36 seconde van zijn leidende landgenoot Kai Verbij. 'Als ik zondag weer zo'n 500 meter als vandaag rijd, kan ik het vergeten', besefte de tweevoudige wereldkampioen, die met 34,90 seconde de achttiende tijd reed. 'Ik was na die race best wel teleurgesteld in mezelf, maar op de 1000 meter heb ik mezelf verbaasd. Het was nog geen perfecte race. Ik maakte twee foutjes. Dat scheelt misschien twee keer eentiende en dan zit je inderdaad op het wereldrecord. Ik kan dus nog harder, maar ik weet niet of dat zondag al gebeurt.'