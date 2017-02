Kipsang mist wereldrecord marathon in Tokio

De Keniaanse atleet Wilson Kipsang is er zondag in Tokio niet in geslaagd het wereldrecord op de marathon te verbeteren. Hij won de wedstrijd over 42,94 kilometer wel in een rappe 2.03.58, maar bleef een dikke minuut boven de mondiale toptijd van landgenoot Dennis Kimetto (2.02.57).