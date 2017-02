Vitesse eenvoudig langs Go Ahead

Zonder al te veel problemen heeft Vitesse zondagmiddag in de 24e competitieronde van de eredivisie streekgenoot Go Ahead Eagles opzij gezet. In de Adelaarshorst bleken treffers van spits Ricky van Wolfswinkel, middenvelder Navarone Foor en rechteraanvaller Milot Rashica ruim voldoende voor de tiende overwinning van het seizoen (1-3). Daniel Crowley was de maker van het doelpunt van Eagles.