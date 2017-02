Haase loopt dubbeltitel Marseille mis

Tennisser Robin Haase heeft bij het ATP-toernooi van Marseille de finale van het dubbeltoernooi verloren. Samen met de Brit Dominic Inglot boog hij in twee sets voor het als eerste geplaatste Franse duo Julien Benneteau en Nicolas Mahut. Het werd 6-4 6-7 (9) 10-5 voor de Fransen.

Benneteau en Mahut pakten de eerste set dankzij twee breaks tegen een voor Haase en Inglot. Het Nederlands-Britse duo had in de tweede set een break voorsprong, maar toen Haase voor de setwinst serveerde ging het mis. In de tiebreak leken Benneteau en Mahut vervolgens eenvoudig de partij naar zich toe te trekken. De Fransen pakten de eerste vijf punten, maar Haase en Inglot vochten zich terug en wonnen alsnog met 11-9. In de supertiebreak maakten de thuisfavorieten hun eerste positie op de plaatsingslijst alsnog waar.