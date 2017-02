Saxton in middenmoot Joburg Open

Golfer Reinier Saxton heeft een verdienstelijk resultaat behaald in het Joburg Open. De geboren Santpoorter eindigde als gedeeld 38e in het Zuid-Afrikaanse toernooi van de Europese Tour. Hij bewaarde zijn beste van de drie ronden voor zondag, toen hij op de golfbaan van Johannesburg rondging in 68 slagen, vier onder par. Hij eindigde met 207 slagen totaal (-8).