Feyenoord zet PSV met millimeter op straatlengte

Feyenoord heeft PSV op een straatlengte achterstand gezet in de titelstrijd. De koploper versloeg de regerend kampioen in De Kuip met 2-1. Het winnende doelpunt in de 82ste minuut van Jan-Arie van der Heijden werd door scheidsrechter Bas Nijhuis toegekend met hulp van doellijntechnologie.