Tsonga weer de beste in Marseille

Tennisser Jo-Wilfried Tsonga heeft zondag het ATP-toernooi in Marseille op zijn naam geschreven. Hij was in het Franse onderonsje met Lucas Pouille in twee sets te sterk: 6-4 6-4. De nummer twee van de plaatsingslijst won het toernooi in de Franse stad voor de derde keer en stond voor de vierde keer in de finale. Eerder zegevierde hij in 2009 en 2013.