Zlatan steelt show en pakt Cup voor United

Manchester United heeft de eerste prijs van het tijdperk José Mourinho te pakken. The Special One mocht daar wél iemand voor bedanken die wllicht nog specialer is dan hij. Zlatan Ibrahimovic maakte vlak voor tijd zijn tweede en kreeg daarmee een misschien wel beter Southampton definitief met 3-2 op de knieën.

RENNEN, VLIEGEN, SPEKTAKEL

Het mag dan de kleinste prijs zijn die in Engeland te winnen valt, dat betekent niet dat er minder hard om werd geknokt op Wembley. The Saints begonnen furieus en leken al vroeg in de eerste helft op voorsprong te komen. De treffer van Manolo Gabbiadini kreeg onterecht het stempel van buitenspel en dus bleef het nog even doelpuntloos:

Ibrahimovic en Jesse Lingard profiteerden optimaal van de arbitrale dwaling en schoten The Mancunians buiten bereik. Ibra krulde een vrije trap schitterend raak:

Nadat Lingard de marge had verdubbeld, leek de finale beslist. Dat was buiten de ploeg van Claude Puel gerekend. Gabbiadini deed nog voor de rust wat terug en in de tweede helft greep het United helemaal bij de keel.

STORM VAN THE SAINTS MAAR LAATSTE WOORD IBRA

Gabbiadini was drie minuten na rust opnieuw de beul. De Italiaan ramde de bal uit een hoekschop langs de verbouwereerde David De Gea. Daarna wankelde Manchester hevig, maar ondanks onder meer een kopbal van Oriol Romeu op de paal, kraakte het niet. Het laatste woord was dus voor de zoveelste keer in zijn loopbaan voor Zlatan: