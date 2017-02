Ewan wint slotrit in nat Abu Dhabi

Caleb Ewan heeft zondag de vierde etappe in de Ronde van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Australiër (Orica-Scott) won de massasprint in de stromende regen na 147 kilometer op het racecircuit van Yas Marina. Hij bleef Mark Cavendish, die de eerste rit had gewonnen, en Andre Greipel voor.