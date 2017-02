Engelse rugbyers moeizaam langs Italië

De Engelse rugbyploeg heeft dankzij een 36-15 zege op Italië de leiding in de Six Nations weer overgenomen. Op Twickenham stond Italië bij rust nog verrassend met 10-5 voor, maar in de tweede helft brak het verzet van de bezoekers en scoorde Engeland onder meer drie try's.