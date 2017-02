Paris Saint-Germain kleineert Marseille

Paris Saint-Germain heeft Olympique Marseille vernederd. De Franse grootmacht won in Marseille met 5-1.

Edison Cavani, Marquinhos, Lucas, Julian Draxler en Blaise Matuidi maakten de doelpunten voor PSG. De eer van Marseille werd gered door Rod Fanni.

Omdat AS Monaco en Olympique Nice dit weekeinde hun wedstrijd in de Ligue 1 ook wonnen, blijven de verschillen in de top onveranderd. Koploper Monaco heeft na 27 wedstrijden 62 punten. Paris Saint-Germain en Nice hebben 59 punten.