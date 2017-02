Verbij zag zichzelf al onderuitgaan

Als zoon van een Japanse moeder heeft hij een ingetogen en bescheiden karakter. 'Zo probeer ik ook te schaatsen', liet Kai Verbij zondag bij de NOS weten nadat hij in Calgary de wereldtitel op de sprintvierkamp had veroverd. 'Maar ook als je ontspannen en relaxed bent, kun je fouten maken. Dat heb ik hier eens te meer bewezen.'

Verbij begon zondag aan de afsluitende 1000 meter met een geruststellende marge op zijn naaste achtervolgers. In zijn laatste rit tegen nummer twee Ronald Mulder ging alles naar wens, totdat hij in de laatste ronde plotseling wankelde bij het uitgaan van de binnenbocht.

'Dat was wel even schrikken, ja', gaf hij lachend toe. 'Ik dacht dat ik ging vallen. Net op tijd kon ik mezelf weer in balans krijgen. Het scheelde echter niet veel of ik was onderuitgegaan. Zo zie je maar weer, niets is zeker in het sprinten.'