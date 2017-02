Bertens stijgt op wereldranglijst

Tennisster Kiki Bertens is maandag drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst en staat nu op de twintigste positie, haar hoogste ranking ooit. Dat is opvallend, want de Westlandse verloor afgelopen week al in de eerste ronde van het toernooi in Dubai. Haar eerstvolgende toernooi in Indian Wells (Verenigde Staten), dat 8 maart begint.