Liveblog Formule 1-testdagen in Barcelona

Eindelijk krijgen we iets meer dan een glimp te zien van de nieuwe bolides in de Formule 1. Tijdens de testdagen in Barcelona houden onze razende reporters Jack Plooij, Rick Winkelman en Olav Mol je op de hoogte van de zin en onzin in de koningsklasse van de autosport. Tot wat is Max Verstappen in staat, wie heeft de killer-uitvinding gedaan en wie zit er nog flink naast?