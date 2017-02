F1-tests: Bulls en McLaren met valse start

De eerste dag van de F1-tests in Barcelona is tegenvallend begonnen voor Red Bull. Daniel Ricciardo had een probleem met de sensor op zijn RB13 en viel na 4 ronden bij bocht 4 stil. Op de takelwagen moest de bolide naar de pits. Het probleem was volgens het team niet al te ernstig, maar toch bleef The Honey Badger in de pits. Bij regerend kampioen Mercedes én bij Ferrari ging het wél gelijk lekker.